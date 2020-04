Come ogni giorno, anche oggi arriva puntuale il consueto bollettino della Protezione Civile con il commissario Borrelli che ha confermato come i numeri siano ancora in calo rispetto agli altri giorni.. Gli infetti complessivi e attivi ad oggi sono 165.155 frutto anche di un incremento di guariti e dimessi che arriva oggi a +962 e dei decessi che purtroppo non si fermano e arrivano a +578. Buone notizie dagli ospedali con -107 casi in terapia intensiva.