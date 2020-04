431 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti ora sale a 19.899 (ieri erano 19.468). Oggi aumento percentuale dei decessi più basso dall’inizio dell’emergenza. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civilei nuovi positivi sono 1.984 (un incremento sostanzialmente analogo a quello di ieri quando erano 1.998), totale di 102.253 (ieri erano 100.269). Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 46.720 tamponi, 10mila meno di ieri quando erano stati 56.609 in 24 ore: il totale supera ora il milione (1.010.193). I casi totali sono ora 156.363 , con un incremento di 4.092 in un giorno (ieri erano 152.271 e l’incremento di 4.694).