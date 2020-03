Come ogni giorno, puntuale alle 18 è arrivato il nuovo bollettino della Protezione civile in merito al coronavirus: sono 2.107 i nuovi casi (ieri erano 1.648), mentre i morti salgono a 837 (ieri erano 812). Guarite, invece, 1.109 persone (ieri erano 1.590), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 42 (ieri 75). Oggi, tuttavia, sono stati eseguiti ben 29.609 tamponi, mentre ieri erano stati poco più di 23000. L'emergenza continua con la speranza che possa finire presto questa pandemia, che ormai da tempo sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e in particolare l'Italia, secondo Paese colpito dopo la Cina.