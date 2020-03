Si confermano in calo i numeri dei nuovi contagiati e dei morti per e con Coronavirus. Secondo quanto raccontato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, oggi ci sono state 601 nuove vittime, che portano il totale dei morti a 6077. Il numero delle persone attualmente positive sale intanto a 50.418 pazienti, con 3.780 nuovi contagiati. Complessivamente sono state colpite dal virus 63.927 persone. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 408 pazienti, per un totale di 7.432.