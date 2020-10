Domani la Lega Serie A si riunisce per valutare le offerte di fondi d'investimento pronti a iniettare di capitali il calcio italiano per promuoverne e commercializzarne meglio l'immagine nel mondo. E a livello internazionale non si può certo dare l'immagine di un Paese che non sa come comportarsi per far convivere calcio e coronavirus. Questo sottolinea Calciomercato.com, che fa il punto su quanto emerso ad oggi sulle possibili soluzioni della Figc.Non piace quasi a nessuno, ma potrebbe essere l'unica soluzione per terminare il campionato con la formula normale.Così la Serie A continuerebbe e si potrebbero smaltire più agilmente le varie positività uscite fuori in queste settimane.Questa soluzione non piace soprattutto alle big, ma neppure alle televisioni che trasmettono il campionato. Eppure, specialmente se il Giudice Sportivo dovesse accordare il rinvio di Juventus-Napoli, i rinvii potrebbero fioccare e quindi si deve considerare pure l'idea di Alcune possibili formule ve le abbiamo già spiegate la settimana scorsa. E ricordiamo che il presidente federale Gabriele Gravina, in caso di emergenza, ha pieni poteri decisionali.In tutto questo, domani la Lega deciderà pure se approvare o meno un nuovo taglio collettivo degli stipendi. Qualunque compromesso, pur di continuare a giocare e scongiurare il fallimento del sistema.