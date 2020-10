Hanno destato clamore oggi le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha affermato esplicitamente come Cristiano Ronaldo abbia commesso una violazione "bucando la bolla" del J Hotel per raggiungere anzitempo la nazionale portoghese. Dopo la replica del presidente della Juventus, che ha negato qualsivoglia violazione da parte di CR7, Spadafora ha fatto questa precisazione a Radio Uno: "È la Juve stessa che segnalò la rottura dell’isolamento, il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino ha dichiarato di aver dovuto trasmettere in Procura i nomi". L'equivoco è dovuto soprattutto al fatto che oggi il ministro ha parlato di violazione rispondendo a una domanda sull'"andare e tornare" di Ronaldo, ma da questa precisazione si evince che Spadafora intendeva parlare solo dell'andata.