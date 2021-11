Rodrigomigliore in campo dell'. Secondo il quotidiano El Observador, il centrocampista dellaè stato l'unico giocatore a "salvarsi" nella partita persa dalla Nazionale sudamericana per 3 a 0 contro la, meritandosi almeno un 6 in pagella. Ecco il giudizio del giornale: "Il migliore dell'Uruguay. Grande sforzo fisico nell'altura di La Paz, anche se per la stanchezza perde due palloni che portano pericoli ai suoi". Buone notizie, insomma, anche per il club bianconero che, archiviata la preoccupazione per le sue condizioni fisiche, potrà contare su Bentancur per la sfida di sabato contro la Lazio.