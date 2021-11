Anche lui è un doppio ex di: Valeri, in un'intervista a Footballnews24.it, ha parlato del match dell'Allianz Stadium, soffermandosi poi su Dusane il suo futuro, che potrebbe essere a tinte bianconere: "A Firenze non aspettano altro che sfidare la Juventus e batterla. Io non voglio scontentare nessuno e dico che spero in un pareggio, magari un bel 3-3 con tanti gol e spettacolo"."Sta facendo molto bene, si sta comportando da professionista: fa gol, trascina la squadra, lotta, non gli si può dire nulla. E' normale che i tifosi vorrebbero restasse, ma deve decidere lui. A livello umano è un ragazzo eccezionale, si impegna e allena sempre al massimo.". Sul possibile addio alla Fiorentina, Bojinov aggiunge: "Vorrebbe migliorarsi, giocare in Champions e vincere qualcosa di importante, ci sta. Non mi sorprenderei se andasse alla Juve, ma non dovrebbe essere fischiato se decidesse di lasciare Firenze. Capisco i tifosi e la rivalità, ma oggi non ci sono più le bandiere di un tempo. Io vorrei vederlo giocare insieme al suo idolo Zlatan, penso che anche lui ne sarebbe felice".