L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus Valeri Bojinov ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida di domani sera tra i viola e i bianconeri. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "Io sono spesso criticato a Firenze perché dico che ha fatto la scelta giusta. Lui è un ragazzo molto umile e davvero sincero, ha lasciato il cuore per la Fiorentina, per i tifosi, ha sempre difeso i suoi colori, ha sempre dato il massimo e si è visto. Si è liberi di scegliere, i viola è una grande squadra con grandi tifosi, ma io penso che la società abbia preso tanti soldi da lui. Serve liquidità per fare lo stadio e tutti i progetti che ha in mente il club. La squadra può crescere grazie all'incasso maturato dalla sua cessione. Capisco la delusione dei tifosi e di tutti quanti perché è andato alla Juventus, ma va visto anche l'altro punto di vista".