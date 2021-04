L'attaccante bulgaro Valeri Bojinov ha giocato nella Juventus nell'anno della Serie B. Un'esperienza che lo ha legato ai colori bianconeri e che gli ha regalato diversi aneddoti da raccontare, come abbiamo visto di recente. Ma oggi vi riportiamo le sue dichiarazioni (nel video qua sotto) sul momento attuale della Juve, in particolare su Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo. Secondo Bojinov, la società ha fatto bene ad affidarsi a Pirlo come allenatore, ma avrebbe dovuto anche costruire una squadra migliore attorno a Ronaldo...

Queste le sue parole: