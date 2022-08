L'ex attaccante della Juve, Valeri Bojinov, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del caso Rabiot.'Sono cose che non possiamo dire se non conosciamo le dinamiche. Se ti vuole il Manchester e la Juve ti ha dato l’ok per andare, allora vai. Per la Juve è sicuramente un problema tenerlo. Non è facile quando sei dall’altra parte, puoi giudicare diversamente. Il giocatore non lo discuto, magari non rientra nei piani della società e del mister, quindi penso sia più giusto andare dove ti desiderano'.