Nell'intervista rilasciata a IlBiancoNero.com, l'ex attaccante della Juve Valeri Bojinov, ha commentato anche la situazione legata agli infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora.'‘E’ vero che ci sono molti infortuni, ma ora andare a toccare dei punti senza essere all’interno non è facile. Molti giocatori arrivano da campionati differenti e con metodi di lavoro diversi, come fatto da Pogba e Di Maria ad esempio. Noi non sappiamo che tipo di lavoro hanno svolto negli anni precedenti, io penso che mister Allegri e il suo staff siano solo sfortunati, neanche loro si immaginavano che sarebbero capitati così tanti episodi sfortunati. Bisogna essere positivi, pensare positivi e dare il tempo ai giocatori di poter tornare, se si è sbagliato in qualcosa si cercherà di rimediare il più in fretta possibile'.