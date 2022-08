In un'intervista rilasciata in esclusiva a IlBiancoNero.com, l'ex attaccante della Juve, Valeri Bojinov, ha commentato anche quello che è stato il trasferimento di Dybala alla Roma.'Io sono contento di vedere Dybala alla Roma perché c’è il grande Josè Mourinho. Ho avuto modo di conoscerlo e secondo il mio punto di vista è ed è stato l’allenatore più forte di tutti i tempi. Quando ti chiama Mourinho ti chiama Josè, non puoi non andare. Tutti i giocatori lo amano perché sa come comportarsi con loro e non penso sia un caso che Dybala sia andato alla Roma e gli auguro il meglio’.