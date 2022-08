L'ex attaccante della Juve, Valeri Bojinov, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del possibile arrivo di Depay.'A me il giocatore piace tantissimo. Al Barcellona non ha trovato la continuità che aveva con il Lione, ma secondo me è adatto alle caratteristiche di Allegri. Lione è anche una città simile a Torino, più fredda, con una tifoseria calda, secondo me ha bisogno di questo genere di stimoli. Se arriva darà una mano a Dusan e a tutta la squadra perché è un giocatore di qualità e può dare grandi soddisfazioni, non sarà solo di ripiego'.