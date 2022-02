di Fabio Marzano

La Juventus domani sera sarà chiamata ad affrontare una delle gare, forse, più significative dell’intera stagione. Quella di Bergamo contro l’Atalanta sarà infatti una sfida fondamentale per la lotta al quarto posto, con la Dea che è costretta a non perdere per non distaccarsi ulteriormente dai bianconeri che ora, sembrano viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Anche l’ex attaccante della Vecchia Signora Valery Bojinov ha espresso il suo parere sulla situazione attuale della Juve e lo ha fatto in un’intervista esclusiva rilasciata a IlBiancoNero.com.



Che cambiamenti ha portato l’arrivo di Vlahovic e che obiettivi può porsi la Juve per il futuro?



‘Lo conosco molto bene. E’ un giocatore che ha grinta, ferocia, cattiveria agonistica, è uno che ama giocare sotto pressione e affronta ogni partita come se fosse una finale. Questa fame ce l’aveva sin da bambino e la Juve ha puntato su di lui per le sue qualità e anche perché le strategie della società sono quelle di acquistare giocatori forti e giovani. Proprio per questo, vi dico che secondo me stanno gianno lavorando per portare Zaniolo a Torino e alla fine sono convinto che lo prenderanno. Va anche detto che ai giocatori giovani vanno accostati anche campioni affermati e di esperienza come Bonucci o Chiellini ad esempio’.



Credi che quello di Vlahovic sia stato una sorta di tradimento nei confronti della Fiorentina?



‘Vlahovic non è un traditore. Io ho parlato con lui e vi posso assicurare che ha sempre dato l’anima e il cuore per la Fiorentina. Ha portato il club ad ottenere maggiori garanzie e riconoscimenti anche all’estero. I tifosi poi chiedono sempre il nuovo stadio o una campagna acquisti adeguata, ma se non vendi gente come lui, come pensi di poter mettere in atto tutti questi progetti?. Purtroppo non ci sono più le bandiere come Totti, Del Piero o Buffon. Dusan ha sempre dato il massimo e credo che gli striscioni nei suoi confronti siano ingiusti per quello che ha dato ai viola’.



Pensi che la gara di domani sera sarà decisiva per la lotta Champions?



‘Mi aspetto una bella partita perché sono due ottime squadre. La Juve viene da un grande momento, al contrario dall’Atalanta che invece non sembra brillare in questo ultimo periodo. I bianconeri hanno letteralmente smosso il mercato, ottenendo un equilibrio che sembrava smarrito. I nuovi arrivati sono veramente forti e sono convinto che da qui in avanti la Juve farà un grande campionato, giocandosi fino alla fine lo Scudetto che ad oggi, è ancora totalmente in bilico. L’Atalanta oltre a venire da risultati negativi, ha perso anche giocatori importanti come Gosens e Zapata, dopo 7 anni di grandi risultati, ora sembra avere un po' di problemi anche con i giocatori. La Juve deve sfruttare questo momento e cercare di portare a casa i 3 punti’.



Saresti favorevole ad un eventuale ritorno di Pogba?



‘Io mi auguro che Pogba torni alla Juve. I suoi migliori anni li ha fatti in bianconero e tutti abbiamo visto il vero Pogba. Si vede che al Manchester non è felice e questo ti fa capire che non vuol dire che se giochi per una grande squadra devi essere sempre contento, anzi. Spero che torni’.



Chiesa può seguire le orme di Del Piero alla Juve?



‘Mi dispiace tantissimo che si sia infortunato. Ha vinto un Europeo e stava esplodendo partita dopo partita, credo che nessuno sia contento del suo stop, sia in ottica Juve ma anche in ottica Nazionale. Sono sicuro che ritornerà più forte di prima. Non so se ha la stessa leadership di Del Piero ma di sicuro ha tutte le qualità per arrivare a quei livelli’.



Rinnoveresti il contratto a Dybala?



‘Certo. Dybala è fondamentale e sono sicuro che entrambe le parti vogliono rinnovare. Perdere uno come Dybala è da folli, lo puoi schierare in qualsiasi ruolo dalla metà campo in su e uno con la sua tecnica non lo sostituisci. Sicuramente troveranno un accordo’.