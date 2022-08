In casa Juve le attenzioni della squadra sono tutte rivolte a quella che sarà la gara di lunedi contro la Sampdoria, con la squadra di Allegri che si presenterà a Marassi piuttosto decimata. Oltre agli stop di Di Maria, Pogba e Szczesny, nel pomeriggio di ieri si è aggiunto anche quello di Leonardo Bonucci, il quale ha accusato uno stiramento al flessore che potrebbe rischiare di fargli saltare la sfida contro i doriani. Ci sarà invece Dusan Vlahovic, già al comando della classifica marcatori e che freme per poter aumentare il suo bottino personale. A commentare quello che è stato l’esordio del serbo e il momento che sta vivendo la Vecchia Signora ci ha pensato l’ex bianconero Valeri Bojinov, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Il campionato è molto equilibrato, ci sono molti gol e tanto spettacolo. Tutte le squadre vogliono vincere e. Erano molti anni che non vedevamo un esordio così scoppiettante, stiamo vivendo un campionato simile a quello inglese. Finalmente c’è di tutto, qualità, quantità, tanti giocatori forti e la gente non vede l’ora di andare allo stadio, sono sempre tutti pieni. Quando c’è un calcio così la gente vuole godersi lo spettacolo e questa è la cosa più bella. Nella prima giornata hanno vinto tutte 8 le big e questo vuol dire che hanno tutti voglia di raggiungere gli obiettivi’.‘E’ vero che ci sono molti infortuni, ma ora andare a toccare dei punti senza essere all’interno non è facile. Molti giocatori arrivano da campionati differenti e con metodi di lavoro diversi, come fatto da Pogba e Di Maria ad esempio. Noi non sappiamo che tipo di lavoro hanno svolto negli anni precedenti, io penso che mister Allegri e il suo staff siano solo sfortunati, neanche loro si immaginavano che sarebbero capitati così tanti episodi sfortunati. Bisogna essere positivi, pensare positivi e dare il tempo ai giocatori di poter tornare,’.‘Ioe ti posso dire che sta lavorando tantissimo. Lui. Quando c’è più concorrenza hai stimoli elevati e devi sempre lavorare di più per dimostrare di essere il più forte. Il ragazzo lavora tantissimo, soprattutto di testa. Chi lo conosce sa cheNon è un caso che ha fatto già due gol, se non lavori Dio non ti aiuta’.‘A me il giocatore piace tantissimo. Al Barcellona non ha trovato la continuità che aveva con il Lione, ma secondo me è adatto alle caratteristiche di Allegri.. Se arriva darà una mano a Dusan e a tutta la squadra perché è un giocatore di qualità e può dare grandi soddisfazioni,'.‘Sono cose che non possiamo dire se non conosciamo le dinamiche. Se ti vuole il Manchester e la Juve ti ha dato l’ok per andare, allora vai.. Non è facile quando sei dall’altra parte, puoi giudicare diversamente. Il giocatore non lo discuto, magari non rientra nei piani della società e del mister, quindi penso sia più giusto andare dove ti desiderano’.e non voglio bestemmiare (ride n.d.r). Francesco è unico, per la Roma, per la Capitale, per i tifosi, Totti è Totti. IoHo avuto modo di conoscerlo e secondo il mio punto di vista è ed è stato. Tutti i giocatori lo amano perché sa come comportarsi con loro e non penso sia un caso che Dybala sia andato alla Roma e gli auguro il meglio’.