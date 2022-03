di Fabio Marzano

Quella del Franchi è stata una vittoria che ha dato un ulteriore iniezione di fiducia a tutto il gruppo bianconero, il quale viaggia sempre più sulle ali dell’entusiasmo in questo finale di stagione che potrebbe rivelarsi sorprendente. Soprattutto dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, grazie al quale ogni singolo giocatore è riuscito ad alzare l’asticella del suo livello. Sull’effetto che sta generando il serbo in tutto il mondo Juve, ha voluto esprimere il suo pensiero anche l’ex attaccante Valery Bojinov che, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Partendo dal tema attuale, sei favorevole alla decisione di UEFA e FIFA di eliminare la Russia da ogni tipo di competizione internazionale?



‘Quello che sta accadendo è veramente orribile. Vedere morire le persone è la cosa più brutta che possa accadere, vogliamo l’amore e non la guerra. Spero che finisca tutto il prima possibile e ritornare alla normalità. E’ inutile dire chi ha ragione e chi ha torto, l’unica cosa che chiedo è che ci sia amore. Parlando della decisione, se FIFA e UEFA hanno fatto questa scelta avranno le loro motivazioni, anche se il mondo del calcio deve essere fatto solo di bei momenti e secondo me escludere la Russia non è bello. La mia storia, chi la conosce sa molto bene che i russi a noi bulgari ci hanno sempre aiutato. Dobbiamo cercare solo di riprenderci la nostra vita’.



Come giudichi l’accoglienza dei tifosi della Fiorentina a Vlahovic?



‘In questo ultimo periodo sono stato criticato dai tifosi della Fiorentina per via di alcune dichiarazioni che ho rilasciato su Vlahovic e su Milenkovic. Loro vogliono sempre ottenere di più, chiedono giocatori forti, lo stadio nuovo, ma come le fai queste cose se non hai liquidità?. Molti dicono che Vlahovic poteva rimanere fino al termine della stagione, segnare di più ed essere venduto a prezzo maggiore. Ora è cosi, ma che ne sappiamo tra uno o due mesi quello che potrebbe accadere, la Fiorentina ha fatto un grandissimo affare a venderlo a gennaio. Se Vlahovic non andava alla Juve sarebbe andato comunque in un’altra squadra. La Juve è la Juve e chiunque vuole andare li. Il calcio ora è diventato business, non ci sono più i vari Totti, Del Piero, Zanetti o Maldini. Non voglio essere l’avvocato di Vlahovic ma lui è uno che ha lasciato il cuore alla Fiorentina e che ha sempre dato tutto per la maglia Viola. E’ sempre stato un professionista serio. Se posso dare un consiglio a Pavel Nedved e alla Juve, gli direi di prendere Milenkovic. E’ un giocatore fortissimo e che può rimpiazzare all’altezza sia Bonucci che Chiellini, è molto tecnico, ha visione di gioco, è un mix tra Bonucci e Chiellini e la Juve lo deve prendere assolutamente’.



Ti ricorda un po' Ibra?



‘Il suo idolo è Ibra. Quando aveva 15 anni e veniva ad allenarsi mi diceva: ‘Io diventerò più forte di Ibra. Diventerò l’Ibrahimovic dei Balcani’. Lui si ispira a Zlatan e gli somiglia moltissimo. Sono sicuro che diventerà come lui se non più forte. E’ già sulla strada giusta. Lui mi diceva sempre che un giorno avrebbe voluto giocare con la Juve e ci è riuscito. Diventerà uno dei giocatori più forti al mondo. La Juve nella prossima stagione sarà una squadra ultra competititva sia in Champions che in campionato. Cercheranno di prendere Zaniolo e secondo me andrà alla Juve, aspettando anche che rientri Chiesa e stiamo parlando solo di giocatori giovanissimi. Una società come quella bianconera è sempre in continua rivoluzione, dopo 9 anni in cui hai vinto tutto e hai spremuto i giocatori al massimo era giusto rivoluzionare tutto. Non è stato un caso se sei arrivata due volte in finale di Champions e questo la gente se lo dimentica’.



Tu che conosci bene sia Buffon che il Parma, quanto pensi che possa dare ancora l’ex bianconero a questa società?



‘Io mi auguro che possa dare ancora tantissimo. Conoscendo Gigi e la piazza di Parma posso dirti che finirà la carriera li. Spero che giochi fino a 50 anni, l’altro giorno leggevo che c’è un giapponese che ha giocato fino a 55 anni, perché non può farlo Gigi?. Parma è la piazza giusta per lui e iniseme sono tanta roba’.