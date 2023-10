Bojan Krkic, a El Bar, ha parlato così della possibilità che Dusan Vlahovic potesse firmare per il Barcellona."Abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare Vlahovic quando giocava nella Fiorentina e, al tempo, valeva solamente 12 milioni di euro. C'è stato un incontro con Koeman e i direttori sportivi, ma poi è stato scartato. Pensavano che non fosse un granché, che non avesse un livello elevato per il Barcellona del futuro".