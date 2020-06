La Juventus potrebbe mettere le mani su Jeremie Boga. L'esterno del Sassuolo, che così bene ha fatto in questa stagione, si è attirato le attenzioni di molte squadre, compresi i bianconeri. Così, a Rmc Sport ha raccontato i suoi piani futuri, con un sogno nel cassetto che si chiama Champions League: "​Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando sul finale di stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Europa? È un sogno per tutti i bambini giocare in Champions League o Europa League, tutte queste grandi competizioni europee. Ce l’ho nella mia testa, è un obiettivo per il futuro".