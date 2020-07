di Francesco Guerrieri

Il Sassuolo se la gioca a viso aperto. Contro tutto e tutti. E' questa la filosofia di Roberto De Zerbi, che anche stasera contro la Juventus penserà più ad attaccare che a coprire. L'allenatore neroverde porta avanti la sua filosofia di gioco e non ha nessuna intenzione di piegarsi neanche davanti alla capolista. Lì davanti c'è un Ciccio Caputo in grande forma, ma soprattutto quel Jeremie Boga che tanto piace alla Juventus.



PERICOLO - Lui e Locatelli saranno gli osservati speciali dal ds bianconero Fabio Paratici, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Arthur continua a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Quando parte in velocità non lo ferma più nessuno, una vera e propria spina nel fianco per le difese della Serie A. Lo sa bene quella di Sarri, che all'andata è stata infilata da Boga che ha contribuito al pareggio del Sassuolo allo Stadium. Da quella parte alla Juve ci sono Bernardeschi e Douglas Costa, due giocatori in bilico e con un futuro che potrebbe essere lontano da Torino.



MERCATO - Boga piace e sarebbe in linea con la nuova filosofia della Juve di ringiovanire la rosa abbassando il monte ingaggi: classe '97, 11 gol e 4 assist in questa stagione. De Zerbi non ne può fare a meno, letale nelle ripartenza e nonostante sia un esterno vede la porta come un centravanti vero. Difetti? Un po' troppo innamorato del pallone, forse. Ma il tempo per migliorare non manca. Per prenderlo, invece, occhio alla concorrenza: su Boga ci sono anche Napoli e Roma, gli azzurri hanno fatto una prima offerta, respinta, di circa 20/25 milioni. Il Sassuolo non ha intenzione di venderlo e Carnevali l'ha confermato stamattina, ma davanti a un'offerta importante il club potrebbe rivedere i piani. La Juve studia Boga, oggi da avversario domani da possibile rinforzo.