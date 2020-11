Jeremie Boga si racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Secondo De Zerbi sono secondo solo a Messi per i dribbling? È un buon complimento, che ne pensa...? Però anche Neymar, Hazard e Ben Arfa sono fortissimi nel dribbling. Seguo l’istinto. E di solito l’istinto mi porta a dribblare. Fin da ragazzino ho l’abitudine di puntare il marcatore. Gli allenatori mi dicevano di divertirmi. Da piccoli bisogna provare ogni giocata, da grandi è più dura".



MERCATO - "Il mancato trasferimento non è dipeso dal virus. Ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso che per la mia crescita sarebbe stato meglio restare un altro anno. Qui si migliora tanto: Locatelli e Berardi sono in Nazionale grazie al Sassuolo. E a me piace giocare in avanti con Berardi e Caputo".



TIRO A GIRO - "Insigne è meglio di me: ha segnato tante volte così. Consigli mi dice che quelli sono i gol alla Del Piero".