Il neo attaccante dell'Atalanta Jeremie Boga, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa all'Eco di Bergamo, dove ha sia analizzato il percorso in Europa League, ma anche mantenuto vivo il sogno Champions, lanciando indirettamente una sfida ai bianconeri.



SUL QUARTO POSTO - 'Ci crederemo fino a quando la matematica ce lo permetterà. Abbiamo dimostrato di avere coraggio e mentalità nelle ultime gare'.



SULL'EUROPA LEAGUE - 'È importante, ma lo è anche il campionato. Possiamo fare bene ma ragioniamo una partita alla volta. Prima di tutto giocheremo questa partita dopo il Napoli: è complicato. Ci attende una gara equilibrata. Dovremo replicare quanto fatto contro il Bayer. Possiamo passare il turno, ma poi non sarebbe facile contro Rangers o Braga. Se una squadra arriva in semifinale vuol dire che qualcosa di buono l'ha fatto'.