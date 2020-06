Jeremie Boga si racconta. Messosi in luce con il Sassuolo è entrato a far parte degli obiettivi della Juve. E proprio in merito al mercato a RmcSport ha spiegato: "Per ora sto prendendo in considerazione il Sassuolo perché ho parlato con l’allenatore. Vedremo cosa accadrà. Per ora sono sono qui.



MERCATO - Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando sul finale di stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo.



SOGNO - È un sogno per tutti i bambini giocare in Champions League o Europa League, tutte queste grandi competizioni europee. Ce l’ho nella mia testa, è un obiettivo per il futuro.



CAMPIONATI PREFERITI - Direi Spagna e Italia perché sono campionati nei quali l’attacco ha una certa importanza. Anche se il campionato italiano è difensivista sta crescendo sempre di più e diverse squadre cercano di creare gioco: qui è dove sono riuscito ad impormi meglio".