Jeremie Boga è la rivelazione di quest'anno. Il giovane attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, riguardo la prima parte di stagione e ricordando il gol contro i bianconeri: "Quando da piccoli giocavamo in strada con gli amici, il pallone lo portava sempre qualcuno di diverso. Mi è sempre piaciuto averlo tra i piedi, fare numeri e dribbling, cerco sempre di fare qualcosa di bello in campo.Voglio fare almeno dieci gol quest’anno. Noi abbiamo sempre palla ai piedi e più possesso palla dell’avversario. Gol più bello? Forse contro la Juventus. Spero di andare in Nazionale e vincere la Coppa d’Africa e andare così al Mondiale".