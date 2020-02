Segnatevi questo nome. Perché promette più che bene: Milos Bocic è un classe 2000 con colpi davvero interessanti, gioca in attacco nel Pescara che ha creduto in lui dalla scorsa estate trattenendolo anche durante l'inverno. Sì, perché Milos ha giocate da attaccante vero e numeri che fanno intravedere un potenziale di alto livello. Ieri sera è arrivato il suo primo gol da professionista, in Serie B: entra nei 10 minuti finali e segna la rete da tre punti al 95' di fronte al portiere, piattone preciso. Freddezza e qualità.



GLI OCCHI DELLA JUVE - Come scrive Calciomercato.com l'Udinese lo ha cresciuto, il Pescara del presidente Sebastiani sta facendo decollare questo talento e in realtà da settimane ci sono già i primi club interessati: la Juventus si è informata su Bocic, lo segue da vicino e ha preso aggiornamenti sulla sua situazione nell'ambito delle trattative con il Pescara durante le settimane del mercato invernale. Un talento serbo che compirà 20 anni e illumina a Pescara, la Juve è attenta ai suoi progressi per valutare se bloccarlo in estate. Ma non è l'unico club, anzi. Con Bocic che promette benissimo...