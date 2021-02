Come riporta il Corriere della Sera, Massimo Bochicchio, l'uomo che ha truffato Antonio Conte e Marcello Lippi, oggi risulta irreperibile. Il broker ha truffato per 24 milioni di euro Antonio Conte, così come testimoniato dal fratello dell'allenatore dell'Inter: "Da un centinaio di clienti Bochicchio ha ricevuto 300 milioni sul fondo Tiber e almeno altri 200 milioni sulla società Kidman. L'uomo, intercettato il 25 agosto 2020, confidava di essere arrivato a "gestire un investimento da ben 1 miliardo e 800 milioni di euro. E oltre a Conte, gli avevano affidato leciti guadagni anche Marcello Lippi, suo figlio Davide, Evra ed El Shaarawy.