Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus, e ora dona il plasma per la ricerca sulla cura al covid-19. Il tenore questa mattina è stato all'ospedale Cisanello di Pisa, per donare il plasma. All'uscita, ha detto ai giornalisti presenti: "Dopo un complicatissimo momento di emergenza negli ospedali, ora la situazione è assolutamente normale. Non è normale il comportamento di coloro che ancora oggi temono questo virus come la lebbra e un Paese che è in ginocchio perché le attività stentano a riprendere, c'è troppo allarmismo".