La partita in chiaro dei mercoledì della prossima edizione di Champions League resta sui canali Mediaset. Il reclamo della televisione di Stato non ha avuto effetto. Dopo un anno di trasmissione Rai, infatti, Mediaset aveva trovato un accordo con Sky, il quale prevedeva la trasmissione della miglior partita del mercoledì in chiaro su canale 5. Nel reclamo, la Rai rivendicava un'opzione in proprio favore per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. A fine giugno, il Tribunale di Milano aveva bocciato il ricorso d'urgenza della Rai, e oggi è arrivata la conferma. Tramite un'ordinanza, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo insussistenti i presupposti contro Mediaset.