Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Olè, il Boca Juniors avrebbe messo gli occhi su due ex giocatori della Juventus per rinforzare la squadra. Il primo obiettivo, che risulta vicino alla chiusura è quello di Mauricio Isla, ex esterno di Udinese e Juventus, in uscita dal Fenerbahce. Ma il vero colpo per il futuro è un altro. Secondo Olè, ci sarebbe anche un altro ex bianconero nel mirino: Arturo Vidal. Il clieno, che non trova spazio al Barcellona, potrebbe provare così un'esperienza in argentina. Il mercato del Boca passa anche dall'Italia.