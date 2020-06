Bobo Vieri, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, uno dei più attivi sui social durante il periodo del lockdown, assieme ai due cari amici, Lele Adani, ex calciatore e commentatore di Sky Calcio, e Nicola Ventola, ex compagno in nerazzurro, ha annunciato oggi su Instagram di aver realizzato una canzone, “Una vita da Bomber”, che può diventare una hit dell'estate.