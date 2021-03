Qual è il futuro di Simone Inzaghi? Il tema è oggetto di discussione alla BOBO TV, argomento lanciato da Daniele Adani sulla piattaforma Twitch. Bobo Vieri non ha dubbi: "Per me resta alla fine alla Lazio". Ventola invece cambia le carte in tavola: "Per me Simone vuole fare una nuova esperienza, già dalla prossima stagione". Cassano è più diretto: "Per me in Italia cambierebbe solo per una squadra: la Juventus".