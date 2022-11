Le parole di Gianni Visnadi, direttore di calciomercato.com:"Del "Circolo" (medaglia olimpica della rai nel 2021) parleremo un’altra volta, aspettando possibili aggiustamenti dopo gli ascolti shock delle prime due serate (7,05% e 8,2%) in cui il calcio è messo troppo fra virgolette per un pubblico che in quel momento è invece fatto di appassionali abituati alla sacralità dei commenti e non al cazzeggio. La cosa più bella, restano le parole in apertura della prima puntata della direttrice De Stefano contro l’assegnazione del Mondiale al Qatar. Della BoboTv esportata su Rai 1, e quindi depurata di ciò che sui social ne ha fatto la fortuna si può già dire che sia un esperimento fallito, al di là dei numeri deprimenti (6% e 5%) resta consolazione sapere che non avrà futuro."