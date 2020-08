Dalle colonne della Gazzetta dello Sport risuona la sentenza di Zvonimir Boban sulle squadre italiane attualmente impegnate in Champions League. L'ex giocatore e dirigente del Milan si è così espresso: "L'Atalanta è una mina vagante. Spero che la Juventus recuperi la freschezza per le grandi notti, al momento non la vedo brillante". Poi Boban ha parlato del club rossonero: "Sogno che il Milan torni al suo posto naturale, tra quelli che vincono. Ma bisogna investire, e ora la base almeno c'è. Manca però un 30-40% per essere una squadra top".