Le parole dialla Gazzetta dello Sport:- "Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell'aprile 2021, anzi possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male. Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai. Sono preoccupato dello stato di salute di alcuni top club come il Barcellona? Sinceramente sì, vedremo come andrà a finire".- "La Juve è affamata, ha qualità, ma ho tanti dubbi... Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L'Inter è sempre la favorita per lo scudetto, ma è una lotta aperta. Riprendere Lukaku è stato un grande colpo di mercato. La Roma non è stata da meno con Dybala. Mourinho secondo me dovrebbe giocare con il 4-3-3, avere maggiore equilibrio a centrocampo e più controllo del gioco. Allora sì, potrebbe diventare molto forte. Poi mi incuriosisce la ricostruzione del Napoli dopo tanti addii importanti".