Boban: 'Koopmeiners non è eccezionale. Thiago Motta ha dimenticato l'intelligenza da calciatore'

2 ore fa



Le parole di Boban al Festival della Serie A:



"Alla Juve gli acquisti non sono stati eccezionali. Alcuni giocatori poi sono stati chiamati fenomeni, ma sono solo buoni giocatori. Koopmeiners non è un giocatore eccezionale. Thiago Motta è stato troppo rigido e si è dimenticato di usare l'intelligenza che aveva da giocatore. È diventato troppo preciso e poco spontaneo. Credevo che avrebbe creato una grande Juventus perché credo nelle sue idee, ma avrà bisogno di tempo per migliorare. Avrà successo in altre squadre.



"Ha una forte personalità, ma il non essere stato confermato a lungo crea incertezza. Alla Juve ha fatto abbastanza bene, anche se non è andato tutto perfettamente. È una persona molto severa, determinata e crede molto nelle sue capacità, gli faccio i miei migliori auguri."