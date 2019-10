Problemi in casa Milan. Quattro sconfitte in sei partite, un gioco che non decolla e una squadra senza personalità, insultata dagli stessi tifosi rossoneri, con la Curva Sud che domenica ha abbandonato il secondo anello blu a metà secondo tempo in segno di protesta. Ma non solo.



Rafael Boban, figlio di Zvonimir, sul proprio profilo Instagram, ha risposto ad alcune domande dei tifosi gettando benzina sul fuoco. All'hashtag #giampaoloout commenta: "Vedremo cosa succederà" e su Allegri dice: "E' molto forte". "Se il problema sono l'allenatore o i giocatori? Abbiamo giocatori di grande qualità, credo che il problema sia l'allenatore".