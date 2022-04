La giocatrice delle Juventus Women, Lisa Boattin, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della FIGC, in vista delle due gare per le qualificazioni ai Mondiali, in programma contro Lituania e Svizzera.



'La Lituania è una squadra molto chiusa e non sarà semplice fargli gol, non va sottovalutata e non dobbiamo commettere l’errore di pensare già alla Svizzera. Anche in casa loro abbiamo fatto fatica a segnare, servirà grande pazienza e cinismo sotto porta. Quando si giocano partite in Champions devi cogliere ogni piccolo particolare da poter utilizzare poi nelle altre gare, ma ora dobbiamo azzerare le questioni relative al nostro club e pensare alla Nazionale perché il Mondiale è un obiettivo che vogliamo raggiungere'.