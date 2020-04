Il difensore della Juventus Women Lisa Boattin parla a Sky Sport della sua carriera e delle sue aspirazioni per il futuro: "Ricordi più belli? Ho avuto la fortuna di costruirne tanti. Non ne ho uno in particolare e potrei dirne tanti: dal Mondiale in Costa Rica, al gol in Champions con il Brescia". E poi ancora: "Il primo scudetto con la Juve, la partita giocata all'Allianz e infine il mondiale giocato in Francia. Sono stata fortunata a costruirne tanti di belli. Quello meno bello che ho trovato è stata la medaglia della Supercoppa che abbiamo perso a La Spezia contro la Fiorentina".



ALLIANZ - "Restare lì a dormire dopo la partita? Magari! Purtroppo mi hanno cacciata. Sarei rimasta li volentieri. E' stata una giornata indimenticabile non la dimenticherò mai e ogni volta che torno per vedere i ragazzi, provo le sensazioni che ho provato quando sono entrata in campo per il riscaldamento e quando ho visto lo stadio pieno, il gol sotto la curva. È stata una giornata piena di emozioni e ricordi che mi porterò sempre dietro".



DESIDERIO - "Ho un sogno che vorrei realizzare: visto che da poco è uscita la notizia della finale di Champions League nel 2022 all'Allianz Stadium, perché non sognare in grande? Vorrei poter arrivare e giocare la finale nel nostro stadio. Sono in una società nella quale è permesso sognare e quindi perché non sognare in grande?".