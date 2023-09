Le parole di Lisaal canale Twitch della Juventus:– “Sarà molto strano, sono passata davanti il campo qui a Vinovo e riaffiorano tanti ricordi, momenti, vittorie, abbiamo vinto tanti scudetti. Rimarrà nel nostro cuore, però sono felice e entusiasta di un nuovo percorso in una nuova casa. So che Biella è un bel campo, un bello stadio e ci sono tanti tifosi juventini”.- "Fa un effetto incredibile. Sono felice di vedere casa nuova, dispiace lasciare Vinovo ma sono sicuro ci porterà fortuna. Sapere che anche Del Piero ci ha giocato é un'emozione bella. Non è facile abituarsi, sarà strano ma ci faremo l'abitudine".- "Per qualsiasi juventino Del Piero é la Juve. Mi sono appassionata in quegli anni, per me é un simbolo della juventinità e immagino che per tutti sia un sogno. Ero emozionatissima, poter parlare con lui, è stato incredibile non mi rendevo conto, ero emozionata. Una persona davvero umile e disponibile".- "Impegnativo, porta via un paio di ore ma mi diverto. Facciamo cose nuove, posso incontrare Del Piero che non é da tutti, mi trovo bene, mi piace".- "Molto contente, dobbiamo giocare nei campi in erba, cambia il contatto con la palla, i rimbalzi, cambia il modo di vedere il calcio. Avevamo bisogno di cambiare, nell'erba si gioca il vero calcio".- "Metto il parastinco e la scarpa sinistra prima, entro sempre con il piede destro in campo, ne ho tantissime. No, non dimentico mai di farle, le faccio da tanti anni. La scaramanzia ti fa sentire pronta, sono piccole cose che mentalmente in un'atleta ti fanno sentire pronta"- "A Brescia ho esordito in Champions con questo numero e non l'ho più tolto, mi sono affezionata. Quando sono arrivata alla Juve ho voluto il 13 assolutamente".- "Mio padre è juventino sfegatato e mi ha trasmesso questa passione. Guardavo la Juve con lui e in lui ho visto questo amore per la maglia. La prima cosa a cui penso è quando mio padre è riuscito a venire qui a Torino allo stadio, l'ho visto emozionato, quando 'ho visto entrare emozionato è stato bellissimo. E' impazzito quando ha saputo che andavo alla Juve. Prima ho chiamato mia madre, un momento senza parole, erano felicissimi, per lui é un orgoglio, è una cosa speciale che si sente. Sono fierissima di essere juventina, ce l'ho dentro, impazzisco per questa squadra, quando vince, quando perde, una passione che è impossibile da spiegare".- "Ho festeggiato tre giorni, è stato bellissimo, dopo uno spareggio combattuto, nessuno se l'aspettava. Arrivi alla Juve e ci ha reso professioniste da subito, un mondo nuovo per noi, é stata una follia di emozioni, eravamo felicissime, non ci credevamo, i miei genitori erano impazziti, forse lo scudetto più bello".- ​"Siamo molto competitive ma é una cosa bella, alza la voglia di vincere".- "Non sarà una partita facile, loro arrivano da un momento particolare ma vorranno fare tutto per fare punti e iniziare bene. Noi giochiamo la prima nella nuova casa e dovremo partire concentrate e col piede giusto, dobbiamo vincere assolutamente. Sarà un campionato tostissimo, la Roma ha fatto una stagione incredibile a noi è mancata continuità, quest'anno in ogni partita sarà una finale senza sottovalutare nessuno. E' stata una stagione di insegnamenti".- "Lei ci sprona, sicuramente. Ci manca tantissimo, ha un ruolo fondamentale anche nello spogliatoio, secondo me abbiamo sentito la mancanza, ha orari diversi e la vediamo poco. Cerca di starci vicino ma ci è mancata l'anno scorso. Non vedo l'ora che rientri anche solo per seguirci, per noi è molto importante".- "Tantissimo dispiacere. Era il nostro obiettivo, era alla portata, nessuno é felice. E' il calcio e purtroppo a volte le partite vanno così anche quando non dovrebbero. Dobbiamo andare vanti, abbiamo altre competizioni e siamo qui per vincerle. Dobbiamo trasformare l'eliminazione in qualcosa di positivo".- "C'era vento e cercavamo il pareggio. Abbiamo detto, calcia a rientrare e io mi dicevo: cerca la porta. L'abbiamo provate, poi ci vuole anche fortuna ed é andata bene. Poi era Juve-Inter ed é sempre sentita".- "​Contro il Parma quando abbiamo ribaltato nel finale, quello mi è piaciuto, ma anche quello da calcio d'angolo".- "Continuare a vincere, ce l'abbiamo nel dna, riportare lo scudetto a Torino. E poi voglio raggiungere una stella con la Juve femminile, un pensiero che ho in testa, difficile ma siamo qui per provarci. Non si sa mai nel calcio, ma è una cosa che ho in testa".- "Sono bravissime ragazze, si sono integrate molto bene, si impegnano tanto, vogliono lavorare. Sono buoni arrivi e ci possono aiutare. Hanno caratteristiche che non avevamo e possono dare qualcosa in più".- "Da piccola, Nedved. Alex, Gigi, esempi della Juve".- "Seguo un po' tutto, mi piace il tennis, guardo la pallavolo le nazionali".- "Girelli una spanna sopra tutte, è importantissima perchè porta buonumore".- "Gama é abbastanza seria, ma anche lei sotto sotto è molto simpatica, tranne quando si arrabbia allora é finita".- "Non sono un'amante".- "Continuate a tifare Juve sempre, come faccio io, nei momenti brutti si ama di più questa squadra. Sostenete anche noi ragazze, anche noi diamo tanto, ci alleniamo tanto, facciamo sacrifici e anche noi amiamo tanto questa maglia, abbiamo bisogno del vostro supporto".