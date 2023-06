A FIFA+, Lisaparla così del momento della Juve Women: "Anche arrivare alla Juventus è stato un sogno per me. La Nazionale resta qualcosa di enorme, ma la Juve per me è sempre stata una passione. Mio padre, quando ero piccola, mi portava allo stadio per vedere la Juve e poter vestire questa maglia è stato qualcosa di incredibile. Sono consapevole di rendere felice mio papà e mia mamma. La Juve occupa un posto speciale nel mio cuore e mi fa sentire davvero bene”.