Intervenuta nella conferenza stampa della nazionale, la calciatrice della Juve Lisa Boattin ha parlato anche della stagione appena conclusa con le bianconere.'Abbiamo cercato di restare un po’ fuori da ciò che ha toccato più la squadra maschile che non noi, però probabilmente inconsciamente qualcosa nella nostra testa è arrivato. Quest’anno è stato un anno di esperienza per noi, negli ultimi sei anni abbiamo vinto tutto, quest’anno è stato un po’ diverso, che ci ha insegnato molto, soprattutto nella parte finale della stagione ci siamo ricompattate molto vincendo la Coppa Italia che non era un trofeo scontato. Un anno particolar'.