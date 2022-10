Le parole di Lisain conferenza stampa dopo- "Prima ho sentito un po' di rammarico, esci pareggiando con il Lione e qualche anno fa avremmo festeggiato come se fosse una vittoria. La squadra è cresciuta tanto, ce la giochiamo contro chiunque. Questo è un risultato importante, potevamo fare di più sulla qualità dei passaggi abbinata alla velocità, potevamo concretizzare di più".- "Anche l'anno scorso il calendario era così e l'abbiamo gestito. Non è sempre facile a livello fisico più che mentale, ma abbiamo una rosa ampia e dobbiamo rimanere tutte concentrate. Abbiamo già dimostrato che la maggior parte delle volte la differenza la fanno le subentrate, dobbiamo pensare gara dopo gara, adesso c'è la Fiorentina".- "È stata una partita tosta, quando ti punta Cascarino è difficile. Quando affronti giocatrici così è dura, penso di aver fatto qualche errore e andrò a rivedermelo. Oggi abbiamo lavorato di squadra. Il Lione è forte in tutti i reparti".