Sul canale Twitch della Juventus, Lisa Boattin ha parlato della sua carriera e dei momenti in bianconero: "Ho iniziato tra i muretti in casa dei miei nonni paterni e mettevamo la nonna in porta perché io e mio fratello volevamo giocare a calcio. Anche mio fratello è mancino e costringevamo mia cugina, che giocava a pallavolo, a giocare con noi. Ogni domenica andavamo da mia nonna a mangiare e dovevamo giocare a calcio tutti insieme. Rischiavamo sempre di rovinare i fiori di nonna. Il soprannome? Da piccola mi chiamavano ‘la furia ceca’ perché avevo il caschetto biondo, ero mancina e Pavel Nedved era il mio idolo".