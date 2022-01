A JTV, Lisa Boattin ha parlato così della partita tra Inter e Juventus Women: "Non è stata la nostra partita migliore e ci dispiace perché lavoriamo tanto e dovremmo giocare meglio. Sono sincera. Ci portiamo a casa però l’atteggiamento dei minuti finali e il pareggio. Continueremo a lavorare per cercare di far vedere anche in campo quello che proviamo in allenamento. Per passare il turno dovremo imporre il nostro gioco ed essere più attente in campo. Il gol? Ci voleva anche un po’ di fortuna, sono contentissima".