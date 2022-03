Le parole di Lisa Boattin a La7D dopo Juve Women-Inter:



"Fondamentale vincere. La Champions ci ha fatto perdere tante energie, l'Inter è un'ottima squadra, oggi era davvero tanto importante, va benissimo portare a casa i 3 punti. Eravamo molto concentrate, non vogliamo perdere punti, era fondamentale contro il Lione abbiamo recuperato energie. Ora ci aspetta giovedì e sappiamo sarà durissima. Loro hanno riposato ma noi non ci vogliamo porre limiti, perché non andare lì e giocarcela fino alla fine? Oggi è andata bene, sono felicissima, sono felice per i 3 punti, l'Inter ci ha messo in difficoltà, il campionato rimane un obiettivo, oggi una buona prestazione nonostante le poche energie. La Champions ci ha dato consapevolezza, abbiamo incontrato squadre top, abbiamo portato a casa risultati abbiamo capito di potercela giocare. Anche il periodo negativo ci ha aiutato, abbiamo imparato. Brave a capire gli errori, il mister ci ha dato qualcosa in più, idee nuove".