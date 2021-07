Lisa, a JTV, ha commentato il rinnovo di contratto.Per me il rinnovo è la continuazione di un sogno. Juve è diventa casa mia, Torino mi ha accolto. Sono felicissima, devo tanto alla Juve perché in questi quattro anni sono cresciuta tanto grazie alle compagne e a Rita (Guarino ndr). Sono qui per continuare a crescere con questo club. In cosa sono cresciuta? Forse nell’autostima, ho preso più consapevolezza delle mie potenzialità. Penso che in questo hanno aiutato la partite contro Barcellona e Lione, oltre alla consapevolezza di squadra queste partite hanno dato molta consapevolezza in ognuna di noi. Penso di essere cresciuta In questo"."Sono davvero felicissima che la Juve mi dia ancora fiducia. È da quattro anni che sono qui ma oggi sembra il primo giorno. Ho tanto entusiasmo di continuare questo percorso e questo sogno. Quindi non vedo l'ora di continuare. Montemurro? Innanzitutto, mi ha fatto una bellissima impressione. Trasmette grande entusiasmo perché crede veramente in quella che fa e ci trasmette le sue idee. Noi crediamo nei suoi insegnamenti e devo di che questi giorni sono molto positivi"."È stato un anno speciale ed è stato speciale anche per me che ho fatto 22 presenze su 22 in campionato e non è stato facile. Però abbiamo sempre fame, e con il nuovo allenatore ci sono nuovi stimoli. Vogliamo migliorare sotto tutti i punti di vista e non vedo l’ora di iniziare. Le nuove? Molto bene. Sono state poche pedine ma con un nuovo allenatore è come se fossimo tutti nuovi acquisti. Impariamo cose nuove e ci mettiamo tutte in discussione. Ritornare? L'emozione è quella del primo giorno, quando indosso quella maglia sento sensazioni veramente speciali, quindi è difficile spiegarlo a parole. Per me la Juve è un sogno ed un sogno essere qui, non vedo l’ora di iniziare e spero di rivedere i tifosi sugli spalti e di rivedere mamma e papà di nuovo a vedermi".