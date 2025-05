Boattin a Indivisa: 'Che bello tornare all'Allianz Stadium'

Getty Images

Lisa Bottin, giocatrisce della Juventus Women, è intervenuta a Indivisa e ha parlato con entusiasmo dell’attesa sfida contro l’Inter, in programma sabato 10 maggio alle ore 20:30 all’Allianz Stadium. Un appuntamento speciale non solo per l’importanza della gara, ma anche per l’atmosfera unica che si respira in uno degli stadi simbolo del calcio italiano.«Tornare a giocare all’Allianz è sempre bellissimo – ha detto Bottin –. Per noi ha un significato speciale, poi sarà Juve-Inter, una partita molto importante. Festeggeremo lo scudetto e sarà una serata da ricordare. Bello poter celebrare tutti insieme».

L’evento sarà infatti l’occasione per festeggiare ufficialmente il titolo appena conquistato, in un contesto che promette emozioni forti. «Giocare in quello stadio dà una sensazione diversa – ha aggiunto Bottin –. È sempre emozionante, ma in modo unico. Si tratta di emozioni intense, che non cambiano mai».Sarà dunque un match da vivere con il cuore, tra la rivalità storica con l’Inter e il clima di festa per il trionfo in campionato. Le bianconere vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile, davanti al proprio pubblico, in uno scenario che si preannuncia memorabile.