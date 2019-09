Kevin Prince Boateng ha svelato un retroscena relativo al fratello Jerome, accostato alla Juventus nelle ultime ore di mercato, ai microfoni di Sport Bild: "Sarebbe stato davvero molto bello vedere Jerome giocare qui in Italia, la Serie A è un campionato di nuovo importante e interessante. Io gli ho consigliato di andare alla Juve perché è il top in Italia, un grandissimo club dove può far bene e togliersi tante soddisfazioni. Non mi sembra che lui avrà molto spazio al Bayern almeno stando a quanto visto finora...". L'affare, però, non si è concretizzato per scelta di Maurizio Sarri, che ha preferito trattenere Daniele Rugani in bianconero piuttosto che avere Boateng.