Kevin Prince Boateng ha parlato a Sport Bild svelando un retroscena di mercato che riguarda il fratello Jerome, in estate vicino alla Juve. Ecco le sue parole: "Sarebbe stato bellissimo vederlo qui. Soprattutto perché - come sembra attualmente - non giocherà molto al Bayern. In ogni caso, gli ho consigliato la Juventus. La Juve è un club grandissimo. La Serie A è estremamente interessante".