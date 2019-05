La caccia al difensore continua per la Juventus. Perché i nomi sono tanti, Demiral è un'operazione a parte già decisa da mesi e ci saranno investimenti in quel reparto. Fabio Paratici è attivo su diversi tavoli: il desiderio de Ligt non ha ancora destinazione sicura, Umtiti del Barça non scalda e nella lista dei centrali per la Juventus è spuntato in questi giorni anche il nome di Jerome Boateng, difensore tedesco considerato in uscita dal Bayern Monaco. "Deve trovarsi una nuova sistemazione", ha confermato Hoeness in merito alla sua cessione: ormai è alla porta in attesa di capire quale potrà essere la destinazione.





JUVE FREDDA - Classe '88, con 31 anni da compiere nel prossimo settembre, Boateng non è un nome che scalda particolarmente la Juventus. Già proposto a Paratici ad aprile dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, il tedesco è un'opportunità di mercato ritenuta non da massima considerazione perché la Juve ha delle priorità di livello più alto prima di andare su questa tipologia di difensore centrale. Insomma, ad oggi il feeling non è scattato ma Boateng si propone e raggiungerebbe Torino di corsa. Dovessero chiudersi altre opportunità, nulla andrebbe escluso. Ma ad oggi Jerome non è in cima alle scelte bianconere.



Fabrizio Romano per Calciomercato.com